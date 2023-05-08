Утром 30-го апреля, в Неделю святых жён-мироносиц, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в храме, возведенном на улице Махачкалинской в Одессе и освященном 11 лет назад в честь Святых жён-мироносиц.

2-го мая, в день памяти блаженной старицы Матроны, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в построенном его трудами благолепном Матронинском храме Свято-Успенской Одесской мужской обители. Высокопреосвященнейшему Владыке сослужил архиепископ Южненский Диодор и братия монастыря. За богослужением архипастырь и паства помолились о павших воинах и о погибших 2-го мая 2014-го года одесситах.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в день Святых жён-мироносиц викарий епархии архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию в Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре в селе Александровка Болградского района.

В Неделю святых жён-мироносиц, которая по традиции считается православным женским днем, настоятельница Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря игумения Серафима поздравила с праздником православных женщин.

В старейшем высшем учебном заведении на юге нашей страны – в Одесской духовной семинарии – проходит в эти весенние дни выпускная сессия. 1-го мая состоялась предзащита бакалаврских работ студентов IV курса.

На ютуб-канале Свято-Иверского Одесского мужского монастыря разместили анонс записи Последования ко Святому Причащению, которая в полном объеме будет представлена уже в мае этого года. Специально подготовленная видеозапись поможет тем, кто готовится к принятию Святых Христовых Таин, но не имеет возможности прочитать молитвенное правило самостоятельно.

«Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба» (Ин.3:27). Вот на этих словах надо сосредоточить нам мысли свои и запомнить их хорошенько, ибо есть много таких людей, которые жаждут высокого положения, высоких дел, великого предназначения, стремятся только к славе. Есть немало священников, которые спят и видят, чтобы стать архиереями. Есть немало людей мирских, которые мучительно завидуют людям, поставленным у кормила правления.

Есть немало людей, завидующих тем, кто высоко над всеми стоит по своему глубокому уму и важной, глубокой научной работе; завидуют им и стремятся быть такими же. А сами ума не имеют. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба», - так говорит Евангелие. Всякий человек, стоящий у великого дела, должен быть призван с неба, свыше; не только архиерей, поставляемый Богом пасти народ Божий, но и все великие политические деятели, имена которых отмечены в истории; и все великие деятели науки, философии, искусства — все они отмечены призванием от Бога. И только те, кто подлинно отмечен, творят великие дела; а те, кто сам карабкается к высшим должностям, способны только к делам малым.



