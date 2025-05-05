В этом году исполняется 10 лет с того момента, как Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский основал в селе Мариновка Одесского района мужской монастырь. Сначала это был скит Свято-Успенского мужского монастыря, а сегодня - большая обитель, утвержденная Священным Синодом Украинской Православной Церкви. После светлого праздника Пасхи Владыка митрополит лично посетил монастырь, чтобы совершить молитву и благословить дальнейшее развитие обители.

27-го апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, архиепископ Арцизский Виктор совершил Божественную литургию в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре в сослужении братии в священном сане. Богослужение этого дня посвящено, главным образом, воспоминанию явлений Христа после Воскресения апостолам, в том числе и Фоме. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, 2-го мая архиепископ Арцизский Виктор возглавил акафистное пение перед чудотворной иконой Божией Матери «Касперовская» в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы. По завершению акафиста была совершена заупокойная лития по всем почившим, погибшим во время трагических событий в Одессе 2-го мая 2014-го года.

29-го апреля, во вторник 2-й седмицы по Пасхе, день Радоницы, архиепископ Болградский Сергий возглавил заупокойное богослужение на кладбище города Измаила в сослужении городского духовенства. Вознесли молитвы о погибших воинах и всех усопших православных христианах. 30-го апреля в Одесской духовной семинарии состоялась предзащита выпускных бакалаврских работ студентов IV курса. Комиссия, в которую вошли преподаватели духовной школы, под руководством ректора протоиерея Димитрия Яковенко заслушала доклады воспитанников о выполненных научных исследованиях. Также в этот день в духовной школе прошла защита курсовых работ студентов III курса.

В 3-е воскресенье после Святой Пасхи Церковь воспоминает самоотверженный подвиг святых жен-мироносиц, которые заботились о нуждах Христа, прислуживали и помогали Ему, а также облегчали Его крестный путь и сострадали во время испытания и мук. Это были великие и скромные женщины, которые не побоялись следовать за Христом до самой Его крестной смерти, а после пришли ко гробу чтобы исполнить свой долг и помазать Христа, по обычаю. Яркий пример их любви ко Христу является для каждого из нас идеалом самоотверженности и безграничной любви к Господу. Их бесстрашие для нас должно стать бесстрашием в исповедании евангельских законов, что будет являться вызовом современному обществу. Мы молитвенно просим святых жен испросить у Господа для нас искренности и дерзновения, чтобы смело следовать за Светом Жизни - Христом, как это делали святые жены-мироносицы. Помогай нам всем, Господь!