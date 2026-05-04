По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, 26-го апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, когда Святая Церковь чтит память святых жен-мироносиц, викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор совершил Божественную литургию в Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре.

26-го апреля архиерейское богослужение состоялось в женском монастыре Одесской епархии в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Александровке. Божественную литургию в обители возглавил архиепископ Болградский Сергий.

В Неделю жен-мироносиц викарий Одесской епархии епископ Овидиопольский Анастасий совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе Овидиополя в сослужении настоятеля собора протоиерея Андрея Копылова и местного духовенства.

Преподаватели Одесской духовной семинарии и ее отделений приняли участие в церковно-практическом Молодежном курсе «Косма». Курс работает при поддержке Синодального отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви с целью подготовки активной православной молодежи к служению и миссионерской деятельности в современном обществе.

Одесская епархия активно продолжает нести социальное служение. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в рамках проекта «Добро объединяет» состоялась благотворительная акция «Мати Життя».