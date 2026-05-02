ППО «Південь» за добу знешкодила 399 повітряних цілей: ворог тисне масою, захисники тримають небо

За добу 1 травня підрозділи ППО угруповання військ (сил) «Південь» знешкодили 399 повітряних цілей.
Із них: 93 дрони-камікадзе «Shahed», 21 розвідувальний безпілотник та 285 ударних дронів типу «Молнія» і «Ланцет».
«Ворог намагається тиснути масою, але розрахунки ППО відпрацьовують системно і точно. Подяка кожному, хто тримає небо», — зазначив начальник центру комунікацій угруповання військ (сил) «Південь» Сергій Цехоцький.
Попри постійні атаки, сили протиповітряної оборони продовжують ефективно захищати південний регіон, демонструючи злагоджену роботу та високий професіоналізм.