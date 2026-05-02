Пользователи социальных сетей ошибочно утверждают, что на вирусных кадрах видно, как посол Украины в США берет бутылки шампанского со свободных столов на фоне хаоса, возникшего после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома.

В сети распространились ложные слухи о том, что посол Украины в США Ольга Стефанишина украла несколько бутылок вина после того, как стрелок открыл огонь и попытался ворваться на ежегодный ужин корреспондентов Белого дома.

Обвинения в адрес Стефанишиной разлетелись после того, как видеоролик, распространенный в социальных сетях, набрал сотни тысяч просмотров и сопровождался сомнительными утверждениями.

На видео, о котором идет речь, видно, как женщина держит под мышкой несколько бутылок вина после попытки стрельбы в отеле Washington Hilton 25 апреля.

Судя по всему, зал был практически пуст после отмены ужина, на котором также присутствовал президент США Дональд Трамп.

Однако женщина, запечатленная на видео, не является Ольгой Стефанишиной.

Некоторые из постов утверждают, что Стефанишина украла вино во время хаоса.

Это можно подтвердить, сравнив наряд Стефанишиной на мероприятии с нарядом женщины, запечатленной на видео.

Женщина, уходящая с бутылками, была одета в черное платье с разрезом под черным меховым пальто, в то время как Стефанишина была в серебристом наряде с оборками и перьями, что видно на фотографиях «до» и «после» инцидента, которые она опубликовала на своей странице в Facebook.

Команда Euronews по проверке фактов, The Cube, не смогла независимо подтвердить личность женщины, запечатленной на видео, распространяющемся в социальных сетях, но мы можем подтвердить, что это не Ольга Стефанишина.

Ужин едва начался, когда Коул Томас Аллен, которому в понедельник было предъявлено обвинение в покушении на Трампа, промчался мимо заграждения, расположенного рядом с бальным залом отеля Washington Hilton, спровоцировав перестрелку с агентами Секретной службы, обеспечивающими безопасность мероприятия.

В то время как президента Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп эвакуировали из бального зала вместе со своим окружением, журналисты были вынуждены прятаться под столами, поскольку зал был заблокирован до их эвакуации.

Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) организует ежегодный ужин для вашингтонского пресс-корпуса. Согласно их веб-сайту, ужин является "основным источником дохода" для финансирования их работы, а "билеты продаются новостным организациям, которые являются членами ассоциации".

Присутствующие оплачивают свои билеты, а ужин и вино предоставляются. Это означает, что обвинение женщины, которая ушла с бутылками вина, в краже неправомерно.

Некоторые интернет-пользователи также связали ложные утверждения о Стефанишиной с обвинениями в коррупции, не имеющими отношения к делу.

Стефанишина находится под следствием по обвинению в (источник на английском языке) хищении более 2,5 миллионов гривен государственных средств в период с 2013 по 2014 год, когда она занимала должность начальника отдела в Министерстве юстиции.

Делом занимаются антикоррупционные органы Украины, в том числе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а также Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САПО).

Стефанишина последовательно отстаивает свою невиновность и утверждает, что любые правонарушения являются наследием предыдущей политической эпохи.

Трамп впервые посетил ежегодный ужин WHCA, не присутствуя на нем ни во время своего первого срока, ни в первый год второго президентского срока.

