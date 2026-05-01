В Україні заарештовані торговельні марки HBO: серіал "Чорнобиль" використав ім'я та історію учасниці подій

Ім'я та викривлена історія Людмили Ігнатенко та її чоловіка були без дозволу використані у мінісеріалі HBO "Чорнобиль". Вдова пожежника та ліквідатора аварії на ЧАЕС відсудила грошову компенсацію, проте так і не отримала її. Через невиконання рішення Верховного Суду торговельні марки HBO наразі заарештовані, стрімінг може втратити право на них в Україні, повідомляє юридична компанія Mamunya IP в Facebook.

"У 2020 році до адвокатів нашої фірми звернулася Людмила Ігнатенко. Вона повідомила, що не надавала дозволу на використання у фільмі її імені та імені її покійного чоловіка, і це стало для неї неприємною несподіванкою. Крім того, у серіалі є сцени за участю персонажки з її ім'ям, які не відповідають дійсності та цінностям Людмили, і можуть сформувати у глядача хибне уявлення про реальну людину", – йдеться у дописі.

Судовий розгляд позову тривав понад 5 років. У листопаді 2025 року Верховний Суд остаточно підтвердив порушення прав Людмили Ігнатенко та зобов'язав HBO виплатити їй 500 000 грн як компенсацію моральної шкоди. Компанія досі не виконала це рішення.

В межах виконавчого провадження у цій справі приватний виконавець Андрій Авторгов заарештував торговельні марки HBO, зареєстровані в Україні. Якщо компанія добровільно не виконає рішення суду, наступним кроком може стати виставлення марок на торги, у яких зможуть взяти участь усі охочі.