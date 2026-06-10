С 8 июня в Одессе вступили в силу изменения в работе общественного транспорта. В частности, прекратили работу городские автобусные маршруты общего пользования №110 «Санаторий «Куяльник» – Железнодорожный вокзал» и №288 «Деткомбинат – Западное кладбище».

Вместо маршрута №110 начал курсировать социальный автобус С10 «Железнодорожный вокзал – Клинический санаторий им. Пирогова (курорт «Куяльник»)». Автобус следует через улицы Лиманная, Николаевская дорога, Атамана Головатого (в обратном направлении ул. Черноморского Казачества), Приморская, Польская, Вадима Корженко, Пантелеймоновская (Привокзальная площадь) и в обратном напрвлении.

Отправление от курорта «Куяльник» по расписанию: в 06:20, 07:45, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

От железнодорожного вокзала автобус отправляется в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.

Также вместо маршрута №288 начал работать социальный маршрут С6 «ТЦ «Меркурий» (ул. Семена Палия) – Западное кладбище». Он соединит Пересыпский район с Западным кладбищем.

Автобус будет двигаться по следующим улицам: ул. Семена Палия, ул. 28 Бригады, просп. Князя Владимира Великого, Николаевская дорога, ул. Атамана Головатого (в обратном направлении ул. Черноморского Казачества), ул. Балковская, ул. Михаила Грушевского, Киевское шоссе, Западное кладбище и обратно.

Отправление от ТЦ «Меркурий» запланировано на 08:00 и 10:40,

от Западного кладбища – на 09:20 и 14:00.

Кроме того, в связи с восстановлением объемов работы городского электротранспорта изменено расписание двух социальных маршрутов С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»

Отправление от ул. С. Рихтера: 07:15, 08:15, 09:15, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 08:15, 09:15, 10:15, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

И маршрут С4 «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная»

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 07:30, 09:30, 13:30, 16:30 (отдельные отправления от ост. «Западное кладбище»: 09:20, 13:20).

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 08:30 «К», 10:30 «К», 15:00, 18:00. (Рейсы на Западное кладбище обозначены буквой «К»).

В мэрии отметили, что маршруты С10, С3 и С4 работают по будням – с понедельника по пятницу, а маршрут С6 – ежедневно.

Проезд на всех социальных маршрутах остается бесплатным. Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.