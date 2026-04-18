19 апреля, в Поминальный день, в городе усилят работу общественного транспорта в направлении кладбищ. Перевозки будут осуществляться по расписанию рабочего дня.

В направлении Новогородского (Таировского) кладбища будет организована работа следующих маршрутов общественного транспорта:

Социальный (бесплатный) автобусный маршрут сообщением «пл. Бориса Деревянко – «Таировское кладбище».

Автобусы в прямом направлении будут двигаться через ул. Академика Филатова, пл. Трибуны Героев, ул. М. Комарова, ул. Инглеге, ул. Ак. Королева, просп. Князя Ярослава Мудрого (кол. просп. Академика Глушко) к Таировскому кладбищу, разворот на светофоре ж/к «Розенталь» и в обратном направлении.

Расписание движения:

от ост. «пл. Бориса Деревянко»: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

от ост. «Таировское кладбище»: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.

Будет организована работа 4 автобусов для перевозки пассажиров сообщением «7-я станция Люстдорфской дороги – Таировское кладбище».

Автобусы в прямом направлении будут двигаться по просп. Князя Ярослава Мудрого (кол. просп. Академика Глушко) к Таировскому кладбищу, разворот на светофоре ж/к «Розенталь» и обратно. Интервал движения – 20 мин.

Городские автобусные маршруты, двигающиеся через проспект Небесной Сотни угол просп. Князя Ярослава Мудрого № 121, 149, 191, 220А. Троллейбусный маршрут №12.

В направлении городского кладбища «Западное» будут работать следующие маршруты

Из Пересыпского района:

Социальный (бесплатный) автобусный маршрут, сообщением ул. Семена Палия (ТЦ «Меркурий») – мост Пересыпь – кладбище «Западное».

Автобусы в направлении Западного кладбища будут двигаться по маршрутут ул. Семена Палия (от ТЦ «Меркурий»), ул. 28 Бригады, просп. Князя Владимира Великого, ул. Николаевскую дорогу, мост Пересыпь, ул. Балковская, ул. Дальницкую, ул. Дальницешосе, ул. Тираспольское шоссе, кладбище «Западное» и обратно.

Расписание движения:

от ул. Семена Палия (ост. «ТЦ «Меркурий» в сторону ул. Ак. Заболотного): 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,

от ост. «кладбище «Западное»: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14 16:00, 16:30.

Городские автобусные маршруты общего пользования:

№288 (Детский комбинат – кладбище «Западное») интервал движения 30-40 мин.

№ 6е ( «Молодая гвардия» – 6-й км Овидиопольской дороги) от Двух столбов будет проходить с заездом к центральному входу кладбища «Западное»). интервал движения 30–40 мин.

Из Киевского, Хаджибейского и Приморских районов:

Социальный (бесплатный) автобусный маршрут сообщением ул. Архитекторская – кладбище «Западное».

Автобусы в прямом направлении будут двигаться через ул. Ак. Королева, ул. Инглеге, ул. М. Комарова, пл. Трибуны Героев, ул. Академика Филатова, пл. Бориса Деревянко, ул. Святослава Рихтера, ул. Житомирская, ул. Тираспольское шоссе, кладбище «Западное» и обратно.

Расписание движения:

от ост. «ул. Архитекторская»: 07:00, 07:30, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:50, 10:20, 10:40, 11:00, 11:30, 11:50 13:00, 13:20, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:20.

от ост. «кладбище «Западное»: 08:10, 08:40, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 11:00, 11:30, 11:50, 12:00, 12:20,13:5 14:10, 14:30, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:30.

Социальный (бесплатный) автобусный маршрут сообщением «пл. Тираспольская – кладбище «Западное».

Автобусы в прямом направлении будут двигаться через ул. Тираспольская, ул. Прохоровская, ул. Дальницкую, ул. Дальническое шоссе, ул. Тираспольское шоссе, кладбище «Западное» и обратно.

Расписание движения:

от ост. «пл. Тираспольская»: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

от ост. «кладбище «Западное»: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.

Городские автобусные маршруты общего пользования:

№ 280 (ул. Архитекторская – кладбище «Западное»), интервал движения – 20-30 мин.;

№ 201 (пл. Старосенная/Железнодорожный вокзал – ул. Николая Аркаса), интервал движения – 10-15 мин.;

№ 202 (пл. Старосенная/Железнодорожный вокзал – кладбище «Западное»), интервал движения – 30-40 мин.;

№ 233 (Тираспольское шоссе (Два столба) – парк им. Т. Г. Шевченко), интервал движения – 20-30 мин.

К кладбищу «Северное» будет увеличено количество транспортных средств на пригородном автобусном маршруте общего пользования № 59 (ул. Марсельская – пос. Красноселка). Интервал движения транспортных средств по указанному маршруту будет составлять 10-15 мин.

Ко «Второму Христианскому кладбищу» (ул. Люстдорфская дорога, 5)

Городские автобусные маршруты общего пользования №№ 121, 149, 214, 220А, трамвайные маршруты № 7, 10, 13, двигающиеся по ул. Люстдорфская дорога.

К кладбищу «Слободское» и «Кривобалковское»

Городские автобусные маршруты общего пользования:

№ 165 (ул. 28 Бригады – «Онкодиспансер», ул. Неждановой), интервал движения – 1 час;

№ 197 (мемориал 411 Баратереи – «Онкодиспансер», ул. Неждановой), интервал движения – 30-40 мин.;

№ 198 (Аркадия – «Онкодиспансер», ул. Неждановой), интервал движения – 8-10 мин.;

№ 214 (Свято-Иверский монастырь – «Онкодиспансер», ул. Неждановой), интервал движения – 10-15 мин.;

К кладбищу «Латовское»:

Городские автобусные маршруты общего пользования:

№288 (Детский комбинат – кладбище «Западное») интервал движения 30-40 мин.

№ 6е (УДЦ «Молодая гвардия» – 6-й км Овидиопольской дороги) интервал движения 30-40 мин.

К «Третьему Еврейскому кладбищу», (ул. Химическая 1).

Социальный (бесплатный) маршрут № 8 сообщением «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал».

Расписание движения:

от Суперфосфатного завода: 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 10:05, 10:45, 11:25, 12:25, 13:05, 13:45, 15 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05.

от Железнодорожного вокзала: 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12 14:20, 15:00, 15:40, 16:00, 16:20.

Отмечается, что на социальных (бесплатных) автобусных маршрутах посадка и высадка пассажиров будет производиться исключительно на оборудованных остановках вдоль утвержденных схем движения.

Власти также предупреждают, что опубликованное расписание носит информационный характер и может корректироваться с учетом дорожной обстановки, задержек в движении или технических причин.

Источник