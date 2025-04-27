27 апреля, в День поминовения усопших, в Одессе будет организована работа городского транспорта в сторону кладбищ. Об этом сообщил Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения.

В воскресенье (Проводы) автобусы городских маршрутов будут курсировать по расписанию рабочего дня с дополнительными рейсами к местам захоронений.

Дополнительные маршруты:

К Таировскому кладбищу:

Будет запущено 4 дополнительных автобуса, следующих от 7-й станции Люстдорфской дороги по проспекту Князя Ярослава Мудрого (бывший проспект Академика Глушко) до Таировского кладбища с разворотом в ж/к «Розенталь».

К кладбищу «Западное»:

Увеличено количество транспорта на маршрутах:

№ 288 (15 единиц) – от Деткомбината до кладбища «Западное»; № 280 (15 единиц) – от ул. Архитекторская к кладбищу «Западное».

Схема движения автобусных городских маршрутов:

№ 201 (пл. Старосенная/ЖД вокзал – ул. Николая Аркаса); № 233 (Тираспольское шоссе («Два столба») – парк им. Т. Г. Шевченко); № 6е (УДЦ «Молодая гвардия» – 6 км Овидиопольской дороги) – с заездом к центральному входу кладбища «Западное».

Увеличено количество автобусов на пригородном маршруте № 59 (ул. Марсельская – с. Красноселка) до 8 единиц с интервалом 10–12 минут.

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