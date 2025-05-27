С 27 мая по 5 июня в Одессе будет временно ограничено движение транспорта на участке железнодорожного переезда между станциями «Одесса-Сортировочная» и «Одесса-Пересыпь» на улице Лиманной. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

В связи с этим маршрутное такси №110 будет курсировать по изменённой схеме:

В сторону санатория «Куяльник»: от улицы Черноморского Казачества — через 7-ю Пересыпскую, Локомотивную и Лиманную, далее — по привычному маршруту.

В обратном направлении: от Лиманной — по Локомотивной, 7-й Пересыпской, улице Атамана Головатого, затем — по стандартному пути следования.

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