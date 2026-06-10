«Українська Світанниця» – слово про найсвятіше – Матір

У рамках XXVI Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» в Одеській національній науковій бібліотеці відбулася презентація книги «Українська Світанниця» (Чернівці, ПП «Видавничий дім «Родовід», 2026). Видання підготували відомі громадські діячі, журналісти та популяризатори українського слова Юрій Работін і Василь Джуран.

Презентація зібрала письменників, журналістів, науковців, освітян та шанувальників української книги. Учасники заходу говорили про особливу роль матері в житті кожної людини, про значення української мови як духовної основи нації та про важливість збереження культурної пам’яті в часи складних випробувань для країни.

«Українська Світанниця» стала ще одним вагомим внеском у сучасний український культурний простір, поєднавши під однією обкладинкою голоси авторів із різних куточків держави, яких об’єднують любов до рідного слова, шана до матері та віра в майбутнє України.

Цей текст плавно переходить до вашого опису книги: «Це унікальне видання – збірний образ поезій і розповідей про Її Святу Величність – Неньку, українську матір…».

Під час презентації книги, до якої увійшли твори 64 авторів із 20 областей України, голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін поділився роздумами про роль слова, історичної пам’яті та національної єдності в умовах війни.

Виступ став своєрідною подорожжю сторінками новітньої історії України, у якій особливе місце займають журналісти, письменники та громадські діячі, що протягом багатьох років працюють задля збереження української мови, культури та духовних цінностей.

Юрій Работін нагадав, що Всеукраїнський конкурс «Українська мова — мова єднання» цього року відбудеться вже в 27-й раз і відтепер носитиме ім’я видатного українського інтелектуала Івана Дзюби.

«Це знакова подія для нашої держави. З цього року форум буде носити славетне ім’я Івана Михайловича Дзюби. Для нас це особливо важливо, адже він багато років був поруч із нами та підтримував нашу справу», — зазначив Юрій Работін.

Окрему увагу він приділив ролі книги та журналістики у збереженні пам’яті про сучасні події. За його словами, видання, які виходять сьогодні, стають справжнім літописом українського народу.

«Усі книжки, газети, які сьогодні створюються, відображають усе те, що було в нашому житті. Це історія і літопис нашої держави», — наголосив він.

Значна частина виступу була присвячена війні, її наслідкам для українського суспільства та необхідності зберігати людяність навіть у найскладніші часи. Юрій Работін говорив про власні поїздки на Донеччину, Херсонщину та до Маріуполя, про зустрічі з військовими, волонтерами та мирними жителями, чиї долі назавжди змінила війна.

Водночас він висловив переконання, що український народ вистоїть завдяки своїй культурі, духовності та відданості рідній землі.

«Україна жила, живе і буде жити, тому що це Богом подарована земля. Тут живуть гарні люди, і завдяки зусиллям нашої громади ми відстоюємо свою державну незалежність», — підкреслила модератор зустрічі пані Тетяна.

Учасники заходу неодноразово наголошували, що саме культура, література та живе слово сьогодні є важливою складовою національного спротиву. Попри всі випробування, українці продовжують писати книги, зберігати пам’ять про своїх героїв, підтримувати духовні традиції та передавати їх майбутнім поколінням.

«Від імені Одеської обласної ради миру та Чорноморської флотилії юних моряків щиро вітаю вас і ваших колег із професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпного натхнення, творчих успіхів і нових звершень. Нехай сонце завжди ясно світить на вашому життєвому шляху, немов маяк, що впевнено веде морські кораблі до рідного берега.

Сьогодні ми з великою вдячністю вручаємо вам цю подяку. Ви завжди підтримуєте наші заходи, розповідаєте про них людям, допомагаєте виховувати молодь та зберігати патріотичні традиції. За це вам наша щира повага і велика подяка», — наголосила Ірина Гринік

Презентація стала не лише знайомством із новим виданням, а й щирою розмовою про відповідальність перед історією, необхідність берегти національну спадщину та цінувати тих, хто словом і ділом працює заради майбутнього України.



