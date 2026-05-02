Правительство Бельгии планирует приобрести активы французской энергетической группы Engie, которая владеет двумя действующими в стране АЭС, сообщили стороны в четверг.

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителей Брюсселя, этот шаг поможет обеспечить энергоснабжение страны.

Предлагаемое соглашение будет охватывать всю деятельность в сфере атомной энергетики, которая сейчас принадлежит и осуществляется Engie и ее подразделением Electrabel, включая семь атомных реакторов страны.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что это соглашение также будет предусматривать приостановление планов по выводу из эксплуатации атомных электростанций в Бельгии.

"Правительство делает выбор в пользу безопасного, доступного и долговременного источника энергии, который меньше зависит от ископаемого топлива, что даст нам больший контроль над нашими поставками", - написал Де Вевер в X.

С 20 века в Бельгии построили три АЭС, сейчас из них работают только две: Дул и Тианж.

