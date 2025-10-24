Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал три условия, при которых согласится поддержать идею о "репарационном кредите" для Украины с использованием обездвиженных российских активов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед саммитом лидеров ЕС 23 октября.

Барт де Вевер подчеркнул, что его больше всего беспокоит юридический аспект вопроса, поскольку именно в Бельгии расположен финансовый репозиторий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ.

"Даже во время Второй мировой войны замороженные активы никогда не трогали. Поэтому это очень важный шаг, если на него решаться. И у нас есть три требования", – сказал он.

Первое такое требование Бельгии – полное распределение юридических рисков. "Мы можем пострадать от гигантских исков. Поэтому, если вы хотите это сделать, нужно делать это вместе. (Во-вторых), мы хотим гарантий на случай, если деньги придется возвращать, что присоединится каждая страна... Нельзя, чтобы последствия потом оказались полностью на Бельгии", – подчеркнул премьер.

В-третьих, Бельгия хочет, чтобы аналогичные шаги рядом с ней делали другие страны, где есть обездвиженные российские активы.

"Мы знаем, что в других странах есть большие суммы российских денег, и они об этом всегда молчат. Если мы движемся в этом вопросе – давайте двигаться вместе", – отметил де Вевер.

Он добавил, что если другие не согласятся на эти требования, тогда он "будет делать все возможное", чтобы заблокировать решение о репарационном займе, потому что видит в нем большие риски.

"Конечно, еще нужен анализ, какими могут быть контрмеры... Страны-члены должны понимать, что если они заберут деньги Путина, он заберет наши деньги", – подчеркнул де Вевер,

объясняя, что Россия может конфисковать собственность европейских компаний, которые до сих пор присутствуют в России, и так же могут поступить лояльные к РФ страны.

"Мы заберем обездвиженные деньги Путина и можем там "разрешить" ему забрать эти деньги обратно. Так что мы можем даже помочь ему, вместо того, чтобы наказать. А потом, конечно, все эти компании с конфискованной собственностью начнут судиться против нас... Должна быть прозрачность в отношении рисков и юридической базы для решения – потому что я ее еще не видел... Если вы хотите принимать решения, которых в истории еще не было, нужно начинать с юридической базы", – подчеркнул премьер Бельгии.

Он добавил, что считает предостережения своей страны абсолютно обоснованными.

Заявления де Вевера подтвердили более ранние сообщения от источников, что аргументы Еврокомиссии пока не убедили Бельгию.

Как известно, Евросовет планирует в выводах по результатам саммита 23 октября согласовать предоставление Украине финансовой и военной помощи в 2026-27 годах с использованием замороженных российских активов.