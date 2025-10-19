Европейский Союз все больше убеждается, что использование замороженных активов государства-агрессора РФ является единственным реальным способом обеспечить устойчивое финансирование Украины, поскольку другие источники финансирования исчерпываются.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, "Европейская правда"

Детали: По словам источников агентства, ЕС будет стремиться достичь политического согласия по использованию активов для предоставления Украине так называемого "репарационного займа" на саммите лидеров в Брюсселе на следующей неделе.

Как только это будет обеспечено, Еврокомиссия быстро начнет работу над юридическим предложением по механизму высвобождения средств ко второму кварталу следующего года, сообщили осведомленные собеседники.

Чувство срочности возникает из-за того, что значительная часть ответственности за финансирование военных и экономических потребностей Украины сейчас ложится на Европу, поскольку США заявляют, что больше не будут оплачивать оружие для Киева, говорится в публикации.

К тому же несколько государств-членов ЕС охвачены политическим и бюджетным кризисом.

На этом фоне президент Владимир Зеленский дал понять, что некоторые союзники медлят с финансированием специальной программы закупок PURL, которая позволяет Украине покупать оружие у США за средства других стран- членов НАТО.

Согласно планам, которые обсуждаются Евросоюзом, Украина получит около 140 млрд евро новых кредитов за счет замороженных росактивов.

Деньги будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить Украине репарации за ущерб, нанесенный войной.

По словам некоторых источников, если война будет продолжаться, Киеву, вероятно, понадобится более 200 миллиардов долларов для поддержки обороны и финансирования до конца этого десятилетия.

Страны-члены ЕС также обсуждают условия предоставления займов, должны ли средства использоваться для военных целей, экономических потребностей Украины или для обеих целей, а также сколько денег следует потратить на поставки из Европы и из других стран.

Предыстория: