Военные поставки для Украины на следующий год оказались под угрозой из-за финансовых трудностей некоторых союзников, а другие страны не желают увеличивать финансирование для помощи.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает "Экономическая правда".

Украина пытается убедить западных союзников выполнить свои обещания, поскольку приближается третья зима с момента вторжения России в 2022 году.

В то же время, военная машина Москвы опережает способность Киева получать необходимые боеприпасы, ракеты и другое оборудование для защиты от атак. По словам одного из источников, это свидетельствует о том, что экономика России работает на военные нужды, тогда как союзники Украины этого не делают.

Большая часть военной поддержки для Украины в 2025 году связана с соглашением стран "Группы семи" о предоставлении $50 миллиардов в виде кредитов за счет доходов от замороженных активов Центрального банка России.

Однако страны еще обсуждают детали этого соглашения, а США ищут гарантии, что Венгрия не заблокирует меры Европейского Союза. Если договоренность не будет достигнута, окончательная сумма может быть меньше.

Даже если соглашение подпишут, $50 миллиардов не хватит для удовлетворения потребностей Украины в течение еще одного года войны. Союзники вынуждены будут искать дополнительные финансовые ресурсы.

Ситуацию осложняет недостаток финансирования. Правительство Украины прогнозирует дефицит бюджета в 2025 году на уровне 19% ВВП, что оставляет около $35 миллиардов, которые необходимо покрыть. Премьер-министр Денис Шмыгаль в прошлом месяце отметил, что более половины этой суммы предоставят МВФ и ЕС, но останется около $15 миллиардов, которые нужно будет компенсировать, возможно, за счет кредитов от G7.

Кроме этого, остается вопрос военного финансирования. $50 миллиардов от G7 примерно соответствуют военной помощи, которую США и основные европейские союзники предоставили с января 2023 года до июня этого года. США предоставили примерно €31,5 миллиарда, а Германия, Великобритания, Франция и Италия вместе - около €15,7 миллиарда.

Однако эти цифры могут не учитывать всю военную помощь, поскольку некоторые страны не раскрывают всю информацию, а другие обязательства еще не выполнены. Украинская армия зависит от помощи союзников в обеспечении артиллерийскими боеприпасами, ракетами и средствами противовоздушной обороны.