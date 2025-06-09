Украинские власти выступили с резкой критикой решения передать западным инвесторам часть замороженных российских активов в Европе, заявив, что это ослабляет позиции ЕС в противостоянии с Москвой.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом месяце бельгийская компания Euroclear передала €3 млрд ($3,4 млрд), принадлежавшие российским инвесторам, для компенсации потерь западным компаниям, чьи активы были конфискованы Россией. Этот шаг вызвал беспокойство Киева, который заявил, что подобные действия создают опасный прецедент и ослабляют европейскую решимость в конфликте с РФ.

"Если частные инвесторы получают компенсации раньше, чем жертвы войны - это не является справедливостью", - заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая. Она подчеркнула, что международное право требует полной репарации от агрессора жертвам войны, а не компаниям, которые "сознательно работали в высокорисковой юрисдикции".

Решение Euroclear вызывает беспокойство на фоне общей усталости Запада от поддержки Украины. В то же время, замороженные активы Центрального банка России, большинство из которых хранятся именно в Euroclear, остаются ключевым инструментом давления на Москву. Украина настаивает, что они должны быть использованы на восстановление и оборону страны.

"Если эти средства вернутся в Россию, они будут потрачены на танки, ракеты, дроны и подготовку новых военных", - заявила Мудрая.

Европейские лидеры должны продлить санкции против России на саммите в июне. Однако существуют опасения, что некоторые страны, в частности Венгрия, могут попытаться сорвать это решение.

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