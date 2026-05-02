Решение о перекрытии движения транспорта объединёнными группами представителей Территориальных центров комплектования и Нацполиции принимают местные советы обороны для выполнения плана мобилизации.

Источник: заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 1 мая, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Относительно остановки (транспорта – ред.), прямо отвечаю: решения принимаются местными советами обороны для выполнения плана мобилизации. Можете обратиться к местным советам обороны, кто является руководителем местных советов обороны и там выяснить данный вопрос".

Детали: Отвечая на вопрос относительно обеспеченности групп ТЦК бодикамерами, заместитель министра отметил, что на данный момент у каждого сотрудника их нет, однако в каждом центре комплектования есть соответствующее количество бодикамер.

"Практически в каждом Территориальном центре комплектования есть соответствующее количество бодикамер. Онаоне обеспечивает, чтобы в наличии камера была у каждого сотрудника ТЦК, но в каждой группе оповещения есть в наличии бодикамеры", – сказал Гаврилюк.





