Учора, 20:00

В Україну могли потрапити цукерки із психоактивною речовиною: Держпродспоживслужба попереджає

На территорию Украины могли попасть желейных жевательных конфет из Нидерландов, содержащих психоактивное вещество — дельта-9-тетрагидроканабинол. Соответствующее уведомление поступило через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF от 17 апреля 2026 года. По данным системы, опасная продукция могла быть экспортирована и ввезена на украинский рынок. Поставщиком указанных сладостей является нидерландская компания Multitrance/G-Trading BV, а получателем в Украине – UATRAVA.NET.

Как отмечают в Госпродпотребслужба, дельта-9-тетрагидроканабинол (Δ⁹-ТГК) воздействует на центральную нервную систему человека и может вызывать изменение сознания, нарушение координации движений и поведенческие реакции.

В связи с полученной информацией служба уже направила письма своим территориальным органам для принятия необходимых мер реагирования. В настоящее время специалисты устанавливают оператора рынка, который мог осуществить импорт данной продукции.

Гражданам рекомендуют внимательно относиться к выбору продуктов питания, особенно при покупке через интернет. В случае выявления подозрительных товаров следует незамедлительно обращаться в территориальные органы Госпродпотребслужбы.


