Міністерство культури надало статус критичної інфраструктури 8 компаніям

У квітні Міністерство культури України оновило перелік культурних і медійних структур, які держава вважає критично важливими під час воєнного стану.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на низку наказів міністерства.

Цього разу статус уперше отримали п'ять компаній. Серед них:

  • B&H Film Distribution Company, дистриб'ютор фестивального та авторського кіно в Україні
  • "УЯВИ!", яка видає український Forbes
  • українсько-балтійська дистриб'юторська компанія Adastra Cinema
  • видавництво "Ранок"
  • кінопродакшн "Форфілмз".

Окремо Мінкультури підтвердило попередньо наданий статус для ТОВ "Табор", ГО "ПІК", агенції "ПУБЛІКА" та медіацентру "ВІСТІ".

У квітні статус отримали або перепідтвердили державні заповідники "Самчики" і "Меджибіж", а також дирекція з будівництва Меморіалу жертв Голодомору.

Ще у лютому 2025 року Мінкультури оновило критерії, за якими визначають, хто в культурі та медіа має стратегічне значення. Після цього список почав швидко зростати, у попередні місяці туди потрапили Одеська кіностудія, Кіностудія Довженка, Слідство.Інфо, Радіо NV, Українська правда, FILM.UA, Книгарня "Є", великі телеканали, кіностудії, радіостанції, видавництва й десятки регіональних медіа. 

Загалом, за даними відомства, статус уже мають або підтвердили понад 95 театрів, музеїв, філармоній, заповідників і культурних інституцій по всій Україні.

