Кабмін офіційно обʼєднав і ліквідував низку міністерств. Що змінилося

Міністерство соціальної політики отримає нову назву — Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України. До нього приєднають Міністерство національної єдності, яке повністю передасть усі свої функції, повноваження та майно. Поки триватиме обʼєднання, Міністерство національної єдності працюватиме у звичному режимі. Кабмін також затвердив нове положення про роботу оновленого міністерства та скасував старе.

До нового міністерства також передали бюджет, яким раніше розпоряджалося Міністерство національної єдності. Зокрема:

83 млн грн — на реінтеграцію тимчасово окупованих територій;

56,4 млн грн — на інформування людей на окупованих територіях про вибухонебезпечні предмети;

150 млн грн — на підтримку українців за кордоном і допомогу в поверненні додому.

Міністерство економіки змінює назву на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. До нього приєднують два інші відомства — Міністерство аграрної політики та продовольства і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Обидва міністерства ліквідують, а всі їхні обовʼязки і майно передають новому обʼєднаному відомству. Кабмін затвердив його нове положення та створив ліквідаційні комісії для старих відомств.

Уряд також ліквідує Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Усі його функції переходять до Міністерства оборони, яке тепер відповідає не лише за оборону, а й за військово-промислову політику, авіацію і космос. Також оновлено положення про Міноборони: відтепер воно офіційно відповідає за державну політику в оборонному, промисловому та космічному напрямах — як у мирний час, так і під час війни.





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