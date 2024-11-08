ЗМІ: Майже половина іноземних студентів у польських вишах – українці

Станом на кінець 2023-2024 навчального року в польських вищих навчальних закладах навчалися орієнтовно 102,7 тисячі іноземних студентів. Серед них 45,5 тисячі (45%) – громадяни України.
Про це повідомило Міністерство науки і вищої освіти Польщі у відповідь на запит "Укрінформу".
За даними відомства, минулого року до польських вишів вступили 19,9 тисячі українських студентів. Більшість із них місцем навчання обрали приватні заклади.
У Міністерстві пояснили, що, за спеціальним законом Польщі, у зв’язку із російською агресією громадяни України можуть безкоштовно здобувати вищу освіту в польських державних навчальних закладах, якщо вчаться на денній формі польською мовою.
Також українці можуть претендувати на соціальну стипендію та кредит на навчання.
Крім того, загальні правила для іноземних студентів у Польщі передбачають, що громадяни України можуть отримувати стипендії ректора, виплати для людей з інвалідністю та іншу фінансову допомогу.
Нагадаємо, з 2025 року українська мова стане однією з дисциплін, з яких випускники польських шкіл можуть складати іспит для отримання атестата.