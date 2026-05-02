 
Информация к новости
0
Сьогодні, 16:00

Зачепи на одеських трамваях: фахівці попереджають про смертельну небезпеку

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


В Одессе были замечены малолетние дети, которые «развлекаются», цепляясь за заднюю часть трамвая. В коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» обратились к родителям с предупреждением о смертельной опасности такого поведения. Речь идет о практике, когда подростки цепляются снаружи вагонов – за поручни, подножки или даже забираются на крышу.

Специалисты подчеркивают: подобное поведение представляет прямую угрозу жизни и здоровью ребенка. Среди основных рисков — поражение электрическим током от контактной сети, падение под колеса, тяжелые травмы при столкновениях и затягивание под вагон.

В «Одесгорэлектротрансе» отмечают, что подобные инциденты могут закончиться инвалидностью или гибелью.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 