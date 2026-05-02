В Одессе были замечены малолетние дети, которые «развлекаются», цепляясь за заднюю часть трамвая. В коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» обратились к родителям с предупреждением о смертельной опасности такого поведения. Речь идет о практике, когда подростки цепляются снаружи вагонов – за поручни, подножки или даже забираются на крышу.

Специалисты подчеркивают: подобное поведение представляет прямую угрозу жизни и здоровью ребенка. Среди основных рисков — поражение электрическим током от контактной сети, падение под колеса, тяжелые травмы при столкновениях и затягивание под вагон.

В «Одесгорэлектротрансе» отмечают, что подобные инциденты могут закончиться инвалидностью или гибелью.

Источник