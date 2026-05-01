Будет ли отсрочено введение НДС для ФЛП в 2027 году, станет известно только после окончания переговоров с МВФ в конце мая - начале июня, но вариант отказа от введения НДС не рассматривается.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, отвечая на вопросы народных депутатов.

Речь идет об обязательной регистрации плательщиками НДС "упрощенцев" с годовым доходом более четырех миллионов гривен.

"То, что во время весенних сборов я и премьер-министр вели переговоры по этому вопросу - это факт. Мы предоставляли аргументы и убедительно доказывали нашим партнерам, что это решение не ко времени и мы считаем необходимым его отсрочить", - отметил он.

По словам министра, МВФ с пониманием отнесся к этому и "есть ощущение, что этот вопрос может быть пересмотрен в положительную сторону в соответствии с нашими потребностями и отсрочен".

Но о снятии вопроса нет речи, подчеркнул он, отвечая на уточняющий вопрос.

"Вопрос НДС зафиксирован в директиве Евросоюза и есть в Национальной стратегии доходов, которое разработало Министерство финансов", - напомнил Марченко.

По его словам, правительство понимает, что этот вопрос вызывает "сложные политические обсуждения" и именно поэтому требует переноса.

"Пока не могу сказать более подробно, вопрос переноса будет предметом обсуждения", - сказал министр.





Ранее сообщалось, что украинские чиновники и представители Международного валютного фонда (МВФ) находятся на финальной стадии обсуждения внедрения НДС для ФЛП в 2027 году. По данным СМИ, норма об обязательном переходе ФЛП с доходом более 4 млн грн на уплату НДС останется, однако ее планируют отсрочить на год.

До того 30 марта Кабинет министров разбил "Большой налоговый закон" МВФ на три законопроекта: о налогообложении цифровых платформ, налогообложении международных посылок и продлении действия военного сбора. Эти законопроекты позже были приняты Верховной Радой и подписаны президентом Владимиром Зеленским.

В то же время законопроект о введении НДС для ФЛП создан не был. Отдельные нардепы предполагали, что правительство может попытаться убедить МВФ снять это требование.

В то же время министр финансов Сергей Марченко сообщил, что законопроект о НДС для части ФЛП находился на стадии согласования и доработки с ЦОИВ и готовился к вынесению в ближайшее время.

20 апреля премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина и МВФ обсуждают альтернативы введения НДС для ФЛП для наполнения бюджета на следующий год. По ее словам, во время весенних сборов стороны нашли понимание в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея.





