КРОК ДО НОВИХ ПОЯСІВ: В ОДЕСІ ВІДБУДЕТЬСЯ АТЕСТАЦІЙНИЙ ІСПИТ З КУДО





14 червня 2026 року в стінах Національного університету «Одеська юридична академія» відбудеться атестаційний іспит для спортсменів KUDO ODESA, Одеської обласної федерації КУДО та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL. Захід проходитиме під керівництвом президента Федерації КУДО Одеської області Дмитра Самохіна.

Атестація є важливим етапом підготовки спортсменів і проводиться двічі на рік, а також після завершення літніх спортивних таборів і навчально-тренувальних зборів. Для претендентів на майстерські ступені та чорні пояси іспит відбувається один раз на рік.

Під час атестації оцінюватиметься не лише технічна майстерність спортсменів, а й їхня фізична підготовка, поєдинкові навички, дисципліна та активність у житті Федерації. Серед основних критеріїв — регулярність відвідування тренувань, якість виконання техніки, результати нормативів із загальної фізичної підготовки, уміння вести поєдинок, а також участь у спортивних заходах, семінарах, зборах і змаганнях.

До програми іспиту включені удари руками та ногами на місці й у русі, вправи в парах, елементи боротьби, техніка страховки, кидки, боротьба в партері, обумовлені спаринги та комплекс нормативів із загальної фізичної підготовки.

докладніше:

Критерії, які враховуються під час проходження атестації:

1. Загальна кількість тренувань: враховується відвідуваність занять протягом певного періоду.

2. Якість виконання техніки: оцінюється правильність виконання базових технічних елементів як на місці, так і в русі.

3. Рівень фізичної підготовки: здача нормативів загальної фізичної підготовки (ЗФП), передбачених програмою атестації.

4. Поєдинкова підготовка: здатність технічно правильно та тактично грамотно вести поєдинок і досягати перемоги.

5. Активність у житті Федерації: участь у заходах, організованих Федерацією КУДО Одеської області (ФКОО).

6. Додаткова активність: участь у зборах, семінарах, змаганнях, а також допомога в організації спортивних заходів і інших ініціатив Федерації.



На іспит винесені наступні нормативи:

1. Кіхон Теваза - Удари руками на місці.

2. Кіхон Асиваза - Удари ногами на місці.

3. Ідо Теваза - Удари руками в русі.

4. Ідо Асиваза - Удари ногами в русі.

5. Якусоку-куміте (упражнення в парах).

6. Залік з техніки боротьби (Укемі - елементи виконання страховки, Нагеваза - техніка кидків, Неваза - елементи боротьби в партері).

7. Обумовлені спаринги (поєдинки за завданням залежно від класифікаційного рівня).

8. ЗФП (віджимання з положення в упорі лежачи, стрибки з положення присіду, вправи на м’язи преса з положення на спині).

Для багатьох вихованців федерації ця атестація стане черговим кроком на шляху до підвищення спортивної майстерності та здобуття нового кваліфікаційного рівня. Захід традиційно збере спортсменів різного віку, які продемонструють свої знання, техніку та готовність до нових спортивних викликів.