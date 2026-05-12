Єдність, сила та розвиток: в Одесі пройшов масштабний майстер-клас з КУДО

У Боксерському клубі та клубі єдиноборств «Академія Боксу» в рамках Регіональних навчально-тренувальних зборів спортсменів Одеської області — членів Національної збірної команди України з COMBAT самозахисту ICO, які готуються до Чемпіонату Європи, відбувся масштабний майстер-клас з КУДО від Федерації КУДО Одеської області та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL.

У спортивному заході взяли участь майже 60 спортсменів із клубів Одеської та Миколаївської областей: «KOGAN TEAM», «Піранья», «Академія боксу», КУДО, «Планета Академія», OUTSTRIKE, SOSHINKAN DOJO, POSKOCHIN DOJO та FIGHT HOUSE.

Тренувальний процес проходив під керівництвом Президента Федерації КУДО Одеської області Дмитра Самохіна та срібного призера Кубка світу з КУДО Вадима Озгюля. Учасники отримали цінний досвід, вдосконалили техніку, відпрацювали бойові елементи та ознайомилися з сучасними методиками підготовки спортсменів.

Підтримати спортсменів і розвиток єдиноборств завітали представники провідних спортивних федерацій України та Одеської області:

🥊 Президент Всеукраїнської федерації спортивного боксу САВАТ Генадій Воловіков

🥊 Віце-президент Одеської обласної федерації К-1 Тетяна Федорова

🥊 Президент Одеської обласної федерації COMBAT самозахисту ICO Віталій Джига

🥊 Президент Одеської обласної федерації кікбоксингу WTKA Сергій Пятецький

🥊 Віце-президент Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, головний суддя Володимир Шевченко

🥊 Заслужений тренер України, головний суддя WBC MUAY THAI UKRAINE Наталія Коган

Всесвітня бійцівська ліга AWFL продовжує активно розвивати мультифункціональний спортивний проєкт, який дає спортсменам можливість виступати на турнірах різних федерацій, вдосконалювати свої навички та розширювати професійний досвід у різних видах єдиноборств.

У рамках цієї роботи започатковано комплексну програму майстер-класів, спарингів та відкритих рингів, спрямовану на розвиток спортсменів і підвищення їхнього професійного рівня.

Майстер-клас від провідних представників КУДО пройшов у дружній, конструктивній атмосфері та ще раз підтвердив видовищність цього виду спорту, його ефективність і важливість для фізичного та морального розвитку молоді.

Попереду — нові спортивні події та наступний семінар з тайського боксу та кікбоксингу від Заслуженого тренера України Павла Битрини.

Організатори дякують усім спортсменам, тренерам та гостям за активну участь, підтримку та прагнення до розвитку.

Рухаємось вперед разом! 👊🔥