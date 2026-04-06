Одещина готується до Чемпіонату України з КУДО





11 квітня 2026 року відбудеться Чемпіонат України з KUDO — одна з найпрестижніших подій у світі єдиноборств, яка збере найсильніших спортсменів з усієї країни.

Одеську область на турнірі представить команда під керівництвом головного тренера Дмитра Самохіна. До складу збірної увійшли: Семен Кондрашов, Максим Терземан, Лука Кісельов, Тимофій Журило, Даніїл Кондрашов, Юрій Побережець, Даніїл Суханов, Микита Котов та Софія Бугайова.

Кожен із цих спортсменів виходить на татамі не лише заради перемоги, а й щоб продемонструвати витримку, силу характеру та високий рівень підготовки. Попереду — напружені поєдинки та боротьба за найвищі нагороди.

Варто зазначити, що розвиток КУДО на Одещині набирає обертів: вже у травні відбудеться масштабний Фестиваль єдиноборств AWFL, у рамках якого пройде Чемпіонат Одеської області з КУДО.

Одещина впевнено тримає спортивну планку та продовжує виховувати нове покоління чемпіонів.