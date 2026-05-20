 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

Пішов із життя актор театру та кіно Ігор Тільтіков

Категория: Новини / Події / Перша шпальта

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Одесский театр юного зрителя сообщил печальную новость – после продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался актер театра и кино, ведущий мастер сцены, талантливый человек и любимец одесситов Игорь Юрьевич Тильтиков.

Для одесской театральной сцены и всего театрального сообщества это стало большой потерей. Коллеги и зрители запомнят Игоря Юрьевича как яркого, харизматичного артиста, посвятившего свою жизнь искусству.

Игорь Тильтиков родился 9 августа 1950 года в городе Курган-Тюбе в Таджикистане. Окончил театральное училище в Душанбе. С 1 декабря 1976 года его творческая судьба была неразрывно связана с Одессой – именно тогда он стал актером Одесского ТЮЗа.

С 1978 года Тильтиков начал активно сниматься в кино. За годы творческой деятельности актер сыграл роли в более 80 фильмах и сериалах.

Прощание

Прощание с Игорем Юрьевичем Тильтиковым состоится в четверг в 11.00 в Одесском академическом театре юного зрителя.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 