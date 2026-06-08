Заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов говорит, что массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности.

Источник: Небытов в интервью "РБК-Украина"

Детали: По словам представителя НПУ, в настоящее время почти 9 тысяч полицейских выполняют боевые задачи непосредственно на линии фронта. Еще около 34 тысяч несут службу в прифронтовых областях. Полицейские, которые ушли на фронт, служат в бригаде "Лють" — штурмовом подразделении, созданном специально для самых горячих участков. В бригаде "Хижак" и стрелковых батальонах.

Полицейские вместе с Вооруженными силами Украины удерживали Бахмут, Авдеевку, Клещиевку в Донецкой области, Малую Токмачку, Гуляйполе в Запорожской области и другие города и села нашей страны.

В то же время Небитов подчеркнул, что полицейские боевые подразделения формируются, пополняются и проводят ротацию исключительно за счет личного состава Нацполиции. Что в настоящее время ощутимо сказывается на нехватке кадров (мобилизованные гражданские лица в боевые подразделения полиции не попадают).

Чтобы подготовить оперативника криминальной полиции или следователя, требуются месяцы обучения, а может, и годы, отмечает заместитель главы НПУ.

Прямая речь: "По моему мнению, массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности. Когда патрули редеют, а ответ на вызовы затягивается – криминал чувствует слабину. Без полицейских любая страна в мире пошатнется, и это не наше предположение, а международный опыт и четкий расчет. Представьте себе, уже в этом году на линию "102" поступило 3,3 млн сообщений, а это и домашнее насилие, и ограбления, и изнасилования, и убийства, на которые нужно реагировать мгновенно".









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