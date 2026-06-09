Почти 8 из 10 украинских компаний, которые подали финансовую отчетность за 2025 год и вошли в анализ, завершили год с прибылью.

Это подсчитали аналитики из "Опендатабот".

По их данным, прибыльными были 173 510 компаний, или 78% проанализированных предприятий. Еще 45 752 компании, или 21%, работали в убыток, а 3 005 предприятий завершили год фактически в нуле.

Наибольшая доля прибыльных компаний пришлась на средний бизнес с выручкой от 100 млн до 1 млрд грн – 89%. Среди крупных компаний с выручкой свыше 1 млрд грн прибыль получили 86%, среди малого бизнеса с выручкой до 100 млн грн – 77%.

Рейтинг: "Опендатабот"

Наибольшую чистую прибыль по итогам 2025 года задекларировало "Укргидроэнерго" – 20,91 млрд грн. В тройку лидеров также вошли "Укрнафта" с 16,05 млрд грн и "Энергоатом" с 11,85 млрд грн.

Напомним:

В Украине зафиксировано почти 3 тысячи компаний с иностранными владельцами, которые сдают финансовую отчетность и имеют доходы не менее 100 млн грн в год.





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