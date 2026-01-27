В десятке крупнейших предпринимателей Украины держит лидерство Ринат Ахметов, его компании вместе получают около 565,7 млрд грн дохода.

Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

Далее идет Виталий Антонов с регистрацией в Швейцарии, который является владельцем сети ОККО — его бизнесы в целом принесли 151,7 млрд грн дохода. На третьем — Юрий Косюк, владелец сети МХП, с доходом 110,6 млрд грн. В десятке есть также представители Израиля, Кипра, Монако.

Единственная женщина в топе — Светлана Ивахив — владелица компаний WOG, КОМО и Галичина. Она занимает 9 место с доходом 48,75 млрд грн, согласно аналитике.

Отмечается, что всего 67 651 бизнесмен в Украине владеет компаниями с доходом более 10 млн грн. Это 19% от общего количества владельцев бизнеса — среди тех, кто своевременно подал финансовую отчетность, таких сейчас насчитывается более 360 тысяч.

Мужчины преобладают в перечне лидеров украинского бизнеса: 73%.

Как говорится в исследовании, больше всего бизнесменов сосредоточено в столице — 22% от общего количества. В тройку лидеров также входят Днепропетровщина (10%) и Львовщина (8%). Если добавить еще Киевскую и Одесскую области, то половина всех бизнесменов страны сосредоточена в этих 5 регионах.

А вот наименьшая концентрация бизнесменов в прифронтовых Николаевской (1%), Луганской (0,7%) и Херсонской областях (0,6%).

Как информируют аналитики,чтобы попасть в сотню лидеров украинского бизнеса, надо иметь доход компаний более 8,99 млрд грн. Входной порог в топ-1000 значительно меньше: от 1,29 млрд грн в год.

80% бизнесменов в Украине получают менее 100 млн грн в год. Только 2% бизнесменов имеют доход более 1 млрд грн — это 1 355 бизнесменов.

Напомним:

Семья депутата Юлии Тимошенко имеет связи с 15 украинскими и одной чешской компаниями.

Источник