Польский бизнес в Украине набирает обороты. 1197 компаний с польскими владельцами получили доход 123,01 млрд грн в прошлом году, а 146 компаний заработали каждая более 100 млн грн.

Если в 2025 году «стомиллионниками» стали 146 компаний, то в 2024 году таких фирм было меньше на 20% - всего 120. Так что польский бизнес процветает на украинских землях.

Среди самых крупных польских компаний в Украине доминирует ритейл. Лидером стала компания ЛТП Украина, управляющая известными брендами одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Ее доход составил почти 17 млрд грн. На втором месте – «Радеховский сахар» с более чем 10 млрд грн.

В топ лидеров также вошли производитель мебели Модерн-Экспо и дистрибьютор автозапчастей Inter Cars Ukraine.

Некоторые компании удачно поживились на рынке энергетики. Компания «Элгард», работающая в сфере производства электроэнергии, нарастила свой доход в 38 раз – с 2,7 млн. грн. в 2024 году до 104,3 млн. грн. в 2025 г. Значительные темпы показала компания СМП, которая занимается торговлей мясными продуктами – в 8 раз, до 103,7 млн грн дохода, и Клико Украина, работающая в сфере торговли компьютерами – в 6,5 раза, до 222,2 млн грн.

Пока в правительстве Украины размышляют о невозможном – как вернуть украинцев из Польши, – польские власти берут и просто лоббируют интересы своих компаний в Украине. Также поддерживают их финансово и административно, что позволяет польским компаниям закрепляться на рынке Украины.





