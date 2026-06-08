На рассмотрение Верховной Рады внесли новый законопроект, который декриминализует контент для взрослых и разрушит схемы, на которых наживаются недобросовестные правоохранители.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"После провала в парламенте законопроекта о декриминализации контента для взрослых мы провели консультации с различными фракциями и группами. В том числе, чтобы найти позиции, которые могут получить поддержку большинства парламента", – написал он в Telegram.

Депутат рассказал, что новый законопроект №15294 был быстро разработан и внесен в Раду.

Он значительно ужесточает ответственность за преступления против детей, в том числе за изготовление и распространение детской порнографии, и дублирует нормы о декриминализации контента для взрослых из предыдущего законопроекта, который не приняли.

"Итак, за реальные преступления будет ответственность. За действия взрослых среди взрослых, убираем средневековье и кормушку для недобросовестных правоохранителей", – отметил Железняк.

По его словам, законопроект подписали 45 народных депутатов от почти всех фракций и групп ВРУ, "включая руководство Рады, фракций и парламентских комитетов".

"Среди авторов есть люди с очень разными взглядами, идеологией, религиозными убеждениями. Но здесь все пришли к общему видению и компромиссу", – отметил он.

Учитывая, что уже во вторник Рада планирует одобрить налогообложение электронных платформ, то и этот вопрос должен быть рассмотрен максимально быстро, добавил нардеп.

"Это будет третья попытка законодательного решения проблемы, но надеюсь, на этот раз уже окончательная и успешная", – написал он в Telegram.

Напомним:

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект о декриминализации производства и распространения порнографии.

Впоследствии сообщалось, что на рассмотрение парламента будет внесен более профессиональный и сильный законопроект о декриминализации порнографии, который не только перекроет нынешние коррупционные схемы, но и усилит ответственность за детскую порнографию.

Ранее сообщалось, что сумма доходов украинцев от размещения контента на платформе Onlyfans за 2023 год составляет 131,75 млн долл. – это на 20 млн долл. больше, чем за 2020-2022 годы.

Из-за страха уголовного преследования за изготовление порнографии украинцы декларируют и платят налоги только с 5% суммы, которую зарабатывают на платформе OnlyFans.

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