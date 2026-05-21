В Одесской области за последнюю неделю в медицинские учреждения обратились 20 человек, пострадавших от укусов клещей. Также зарегистрирован один случай подозрения на болезнь Лайма у взрослого жителя. Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики. В лаборатории исследовали 5 образцов клещей – по результатам анализов все пробы оказались отрицательными на наличие возбудителей инфекций.

По данным специалистов, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Ситуация находится под постоянным мониторингом профильных служб, которые отслеживают возможные риски распространения инфекций, переносимых клещами.

Медики напоминают о важности соблюдения мер предосторожности во время пребывания на природе. В частности, рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду, регулярно осматривать тело и одежду после прогулок, а при обнаружении клеща – обращаться в медицинские учреждения для его безопасного удаления и дальнейшего обследования.

Специалисты подчеркивают, что своевременное обращение за медицинской помощью и профилактика остаются ключевыми факторами снижения риска заражения клещевыми инфекциями.

Клещи могут переносить ряд инфекций, опасных для человека. Основные из них:

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз)

Самая распространённая клещевая инфекция в стране. Может поражать кожу, суставы, нервную систему и сердце. Часто проявляется покраснением в месте укуса (мигрирующая эритема), слабостью и температурой. Клещевой вирусный энцефалит

Встречается реже, но считается одной из самых опасных вирусных инфекций. Поражает центральную нервную систему и может приводить к серьёзным неврологическим осложнениям. Анаплазмоз

Бактериальная инфекция, поражающая клетки крови. Симптомы: высокая температура, озноб, головная и мышечная боль, выраженная слабость. Эрлихиоз

Похож на анаплазмоз, вызывает лихорадку, интоксикацию, иногда поражение внутренних органов. Бабезиоз

Поражает эритроциты (красные кровяные клетки). Может протекать с высокой температурой, анемией и слабостью; встречается реже, но фиксируется в Украине.

Эти инфекции не передаются при каждом укусе – клещ должен быть инфицирован, а риск заражения зависит от времени присасывания и условий удаления паразита.

Источник