 
Информация к новости
0
Сьогодні, 14:00

В Україні розпочався сезон активності плазунів: медики попереджають про укуси змій

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


По данным Центра общественного здоровья Украины в 2025 году в стране зарегистрировано 150 обращений за медицинской помощью из-за укусов змей. Среди пострадавших – 48 детей. В Одесской области был зафиксирован один случай.

Специалисты отмечают, что большинство змей, обитающих на территории Украины, не представляют опасности для человека. Однако в природе встречаются и ядовитые виды, к которым следует проявлять особую осторожность.

На территории страны обитают три вида ядовитых змей: Гадюка обыкновенная, Гадюка степная и Гадюка Никольского.

Как отмечают специалисты, в большинстве случаев змеи не проявляют агрессии и стараются скрыться при встрече с человеком. Нападение происходит только при прямой угрозе или случайном контакте.

В то же время медики предупреждают: даже при относительно низкой токсичности яда укус может быть опасен, особенно для детей и людей с аллергическими реакциями. В таких случаях необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Отдельно в Центре общественного здоровья Украины подчеркивают, что соблюдение правил безопасности во время пребывания на природе значительно снижает риск укуса: важно быть внимательным в высокой траве, не пытаться трогать или ловить змей и носить закрытую обувь в потенциально опасных местах.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 