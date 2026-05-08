По данным Центра общественного здоровья Украины в 2025 году в стране зарегистрировано 150 обращений за медицинской помощью из-за укусов змей. Среди пострадавших – 48 детей. В Одесской области был зафиксирован один случай.

Специалисты отмечают, что большинство змей, обитающих на территории Украины, не представляют опасности для человека. Однако в природе встречаются и ядовитые виды, к которым следует проявлять особую осторожность.

На территории страны обитают три вида ядовитых змей: Гадюка обыкновенная, Гадюка степная и Гадюка Никольского.

Как отмечают специалисты, в большинстве случаев змеи не проявляют агрессии и стараются скрыться при встрече с человеком. Нападение происходит только при прямой угрозе или случайном контакте.

В то же время медики предупреждают: даже при относительно низкой токсичности яда укус может быть опасен, особенно для детей и людей с аллергическими реакциями. В таких случаях необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Отдельно в Центре общественного здоровья Украины подчеркивают, что соблюдение правил безопасности во время пребывания на природе значительно снижает риск укуса: важно быть внимательным в высокой траве, не пытаться трогать или ловить змей и носить закрытую обувь в потенциально опасных местах.

