В Виннице прошел чемпионат Украины по спортивной акробатике среди взрослых, а также Всеукраинский турнир среди юных спортсменов.
Одессу на турнире представили воспитанницы Комплексных детско-юношеских спортивных школ №1 и №3. Успешно выступили акробатки КДЮСШ №3, которые вошли в число призеров национального первенства.
Бронзовые награды по программе в возрастной категории 10–16 лет завоевала женская группа в составе Софии Пуздрач, Анны Луцкер и Алины Фесик.