26-30 июня в Виннице проходили Кубок Украины и чемпионат Украины среди юных спортсменов по спортивной акробатике. Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, успешно представили наш город на соревнованиях воспитанницы Комплексной детско-юношеской спортивной школы №3. Женская тройка в составе Софии Пуздрач, Анны Луцкер и Алины Фесик заняла 3 место в многоборье в возрастной категории 9-15 лет.

В чемпионате приняли участие около 240 юных спортсменов из Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черкасской областей и города Киева.





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