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Сьогодні, 14:00

Одеські скелелази посіли призові місця на чемпіонаті України

Категорія: Новини / Спорт

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С 9-14 мая в Киеве проходил молодежный чемпионат Украины по скалолазанию. В соревнованиях приняли участие 354 спортсмена: 137 девушек и 217 юношей из 13 областей Украины и Киева. Сообщает Одесский городской совет. Одессу на соревнованиях представляли воспитанники Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по скалолазанию и Комплексной детско-юношеской спортивной школы «Динамо».

  В возрастной категории U14 (12-13 лет) четырехкратным чемпионом стал Тимур Гладких (скорость, трудность, болдеринг и двоеборье).

В возрастной категории U18 (16-17 лет) первое место в дисциплине «Трудность» получил Александр Небога. Он же завоевал серебряную медаль в двоеборье и бронзовую в болдеринге.

Серебряным призером в дисциплине «Скорость» стала Мария Шимкова. Бронзовую медаль в дисциплине «Трудность» получил Платон Радудик.

Бронзовые медали в категории U16 (14-15 лет) получили также Евгения Колесник и Егор Павленко «Скорость».


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