2-3 сентября в итальянском городе Казалеккио-ди-Рено состоялся этап Кубка Европы по скалолазанию.

Среди сотни спортсменов из 18 стран мира в соревнованиях приняла участие и сборная Украины в составе 7 спортсменов.

Воспитанник Детско-юношеской спортивной школы №12 г. Одессы Константин Павленко стал серебряным призером этапа Кубка Европы по скалолазанию в дисциплине «скорость». В финале 24-летний Константин всего 0,05 секунды проиграл другому украинцу – Ярославу Ткачу.

По итогам Кубка Европы-2023 в общем зачете, Константин занял третье место – 2715 очков. На вторую строчку пьедестала поднялся также одесский скелелаз, воспитанник ДЮСШ №12 18-летний Григорий Ильчишин – 2820 очков. Первое место завоевал победитель этапа соревнований – Ярослав Ткач (2960 очков).





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