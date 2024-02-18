В Киеве завершился чемпионат Украины среди юниоров и юниорок по прыжкам на батуте. В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов из шести областей Украины. Сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Достойно представили Одессу на соревнованиях воспитанники Комплексной детско-юношеской спортивной школы №1:

1 место – Мария Брагарь и Алиса Ковырзина (в синхронных прыжках среди юниорок 2000-2009 годов)

1 место – Мария Брагарь (в индивидуальных прыжках среди юниорок 2008-2009 годов)

1 место – Анна Коряк, Алиса Ковырзина, София Бахнюк и Мария Брагарь (в командных соревнованиях среди юниорок 2008-2011 годов)

3 место – Андрей Кучеренко (в индивидуальных прыжках среди юниоров 2008-2009 годов).

Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели: Регина Браилова, Лилия Силютина, Лилия Дорогончук, Иван Кучеренко и Наталья Спивак.





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