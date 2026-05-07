Киевский международный институт социологии обнародовал данные опроса мнения граждан, относительно наибольшей угрозы для государства. Большинство респондентов выбрало коррупцию - как наибольшую угрозу.

Об этом говорится в пресс-релизе КМИС.

В опросе социологи прямо спрашивали у респондентов, что является большей угрозой - коррупция во власти или военная агрессия России. То есть респонденты должны были выбрать между этими двумя вызовами для страны.

Из этих вариантов 54% выбирают коррупцию. Военную агрессию как большую угрозу (по сравнению с коррупцией) считают 39% респондентов. Еще 7% не смогли определиться с ответом.

По сравнению с маем 2024 года стало меньше тех, кто не определился со своим мнением. И зато стало немного больше тех, кто выбирал оба содержательных ответа.

В то же время в феврале 2026 года КМИС в открытой форме задавал вопрос, что является самыми большими вызовами для Украины и украинцев.

В таком формате 65% среди топ-вызовов называют войну, а 29% - коррупцию. То есть в формате "без подсказки", "спонтанно" украинцы преимущественно действительно говорят о войне и связанных с ней проблемах.

