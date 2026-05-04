



Трамп указал, не поделившись подробностями, на неизбежность дальнейшего существенного сокращения присутствия американских войск в ФРГ, всего через день после того, как Пентагон объявил о выводе 5 000 солдат. Ранее на этой неделе Трамп также пригрозил уменьшить численность войск в Испании и Италии.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Вашингтон значительно сократит присутствие своих войск в Германии, обострив спор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В пятницу Пентагон объявил, что в течение ближайших шести-двенадцати месяцев уменьшит численность военнослужащих в стране-союзнике по НАТО на 5 000 человек. Это произошло после того, как Мерц выступил с критикой военных действий США и Израиля в Иране, заявив, что у Вашингтона, похоже, нет жизнеспособной стратегии.

Отвечая в субботу на вопрос о причинах сокращения присутствия войск в стране, Трамп отказался дать объяснение, отметив, что в ближайшее время произойдет еще более значительное сокращение, поскольку президент намерен уменьшить обязательства США по обеспечению европейской безопасности.

"Мы собираемся значительно сократить. И мы сокращаем намного больше, чем на пять тысяч", - сказал Трамп журналистам во Флориде.

Ранее в субботу министр обороны Германии Борис Писториус, похоже, спокойно воспринял новость о том, что 5000 американских военнослужащих покинут его страну.

Писториус сказал, что сокращение численности войск, которым Трамп угрожал в течение многих лет, было ожидаемым, и заявил, что европейские страны должны взять на себя больше ответственности за свою собственную оборону. Однако он подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности приносит пользу обеим сторонам трансатлантического партнерства.

"Присутствие американских солдат в Европе, и особенно в Германии, отвечает нашим интересам и интересам США", - заявил Писториус в интервью немецким СМИ.

Планируемый вывод войск США встретил сопротивление в Вашингтоне: демократы выступили с резкой критикой, а республиканцы выразили обеспокоенность тем, что это станет "неправильным сигналом" для президента РФ Владимира Путина, в то время как развязанная Россией война в Украине длится уже пятый год.

Решение Трампа принято в тот момент, когда он выражает открытое недовольство европейскими союзниками за их нежелание присоединиться к американо-израильской кампании против Ирана. Он обрушился с критикой не только на Фридриха Мерца, но и премьер-министра Испании Педро Санчеса и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

На прошлой неделе Мерц раскритиковал войну в Иране, заявив, что США "унижены" иранским руководством, и указал на отсутствие у Вашингтона стратегии, четко определенных целей и планов выхода.

Трамп также обвинил Европейский союз в несоблюдении условий торговой сделки с США и объявил о планах повысить на следующей неделе пошлины на легковые и грузовые автомобили, произведенные в блоке, до 25%, что нанесет заметный ущерб Германии, крупнейшему производителю автомобилей.

Брюссель отреагировал быстро: председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге назвал этот шаг "неприемлемым" и обвинил Трампа в нарушении очередного обязательства США в области торговли. Он также назвал Вашингтон "ненадежным" торговым партнером.

Выводимые пять тысяч военнослужащих из Германии составляют примерно одну седьмую часть от 36 000 американских военных, размещенных в стране. Пентагон не предоставил подробностей о том, какие войска затронет сокращение численности.

В начале недели Трамп также намекнул на сокращение присутствия войск в других союзниках по НАТО, Италии и Испании, после недавних столкновений с их лидерами, в том числе из-за войны в Иране. США держат более 12 500 военнослужащих в Италии и около 4 000 в Испании.

В целом в Европе размещено от 80 до 100 тысяч американских военнослужащих - в зависимости от операций, учений и ротации войск.

Вашингтон увеличил численность своего европейского контингента после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. В Берлине заявили, что уже больше года ожидают, что эти войска уйдут первыми.

