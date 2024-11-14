Таможня Лейпцига проверяла посылки DHL из Индонезии, которые должны были доставить в Великобританию через Германию. При сканировании в игрушечных грузовиках для детей обнаружили клубки змей. В первой посылке было девять азиатских моллюскоедов Ваглера (pareas). Во второй — пять более крупных тихоокеанских удавов (candoia). Они, среди прочего, обитают на индонезийском острове Сулавеси.

Первый клубок змей отправили в Институт ветеринарной медицины Лейпцигского университета, так как они не находятся под защитой. Более редкий и охраняемый вид удавов передали Федеральному агентству охраны природы Германии.

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