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Сьогодні, 14:00

У Німеччині виявили посилку з іграшками, в які підклали змій

Категорія: Новини / Перша шпальта

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Таможня Лейпцига проверяла посылки DHL из Индонезии, которые должны были доставить в Великобританию через Германию. При сканировании в игрушечных грузовиках для детей обнаружили клубки змей. В первой посылке было девять азиатских моллюскоедов Ваглера (pareas). Во второй — пять более крупных тихоокеанских удавов (candoia). Они, среди прочего, обитают на индонезийском острове Сулавеси. 

Первый клубок змей отправили в Институт ветеринарной медицины Лейпцигского университета, так как они не находятся под защитой. Более редкий и охраняемый вид удавов передали Федеральному агентству охраны природы Германии. 

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