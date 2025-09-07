В Украине насчитывается 7 видов богомолов, среди которых наиболее распространённый — обыкновенный богомол, встречающийся почти на всей территории страны, кроме Карпат. Остальные виды обитают преимущественно на юге, а это в Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

В Государственной экологической инспекции юго-западного округа отмечают, что из-за распашки земель, применения пестицидов и других антропогенных факторов богомолы теряют естественные места обитания. Чтобы сохранить редких насекомых, специалисты предлагают создавать энтомологические заказники.





Из-за изменения климата, потепления, этих насекомых всё чаще можно встретить в северных регионах. Их наибольшая активность приходится на конец лета, так называемый брачный сезон. Учены отмечают, что в города богомолы попадают редко, обычно случайно, например, с транспортом.

Богомолы – это уникальные хищники среди насекомых, они играют важную роль в природном балансе. Поэтому, крайне важно сохранить естественные территории их обитания. Экологи призывают:

Не убивайте богомолов – они полезны, поскольку уничтожают мух, комаров и других вредителей. Не берите голыми руками – насекомое может укусить. Если богомол оказался в доме, его следует аккуратно выпустить на улицу.

Богомолы — важная часть экосистемы, и именно от людей зависит, смогут ли они и дальше жить в природе нашего края.





