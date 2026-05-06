Казахстан собирается отказаться от поставок электроэнергии из России с 2027 года в связи с развитием собственных мощностей, заявил замминистра энергетики страны Сунгат Есимханов.

“Если в конце этого года — начале следующего все плановые наши [энергетические] объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем [закупать электроэнергию из России]”, — сказал Есимханов.

Казахстан входит в число крупнейших покупателей электроэнергии у России. В 2025 году на него пришлось около 60% от общего объема поставок. В то же время экспорт в Китай, который долгое время был основным направлением поставок для России, стал сокращаться из-за дефицита российских мощностей на Дальнем Востоке, а в начале 2026-го полностью прекратился.

По итогам первого квартала “Интер РАО” отчитался об увеличении экспорта электроэнергии на 5,8% год к году — до 2,12 млрд кВт/ч. Большая часть поставок пришлась на Казахстан и Грузию.





