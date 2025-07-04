За предыдущую неделю заболеваемость острые кишечные инфекции выросла на 6,3%, это 152 случая. Больше всего болеют дети в возрасте от 1 до 9 лет. Основной причиной медики называют не соблюдение правил гигиены: немытые ягоды, овощи, фрукты.

За отчетную неделю с целью мониторинга циркуляции холерного вибриона на объектах окружающей среды исследована 71 проба воды (морская, пресная, сточная, балластная) и пищевых продуктов — холерный вибрион не обнаружен.

Зарегистрировано 155 больных с расстройствами желудочно-кишечного тракта, 147 обследовано на холеру с отрицательным результатом. На сезонном уровне, находится заболеваемость гриппом и ОРВИ, эпидпорог не превышен.

Зафиксировано 3 случая укуса клещей с подозрения на болезнь Лайма в Измаильском и Одесском районах, в том числе один ребенок. Также есть 1 случай у взрослого пациента подозрения на лептоспироз в Одесском районе. 114 человек обратились за медицинской помощью после укуса животных.

Отметим, что с начала года зафиксировано 217 подтвержденных случаев бешенства среди животных, из них:

208 – дикие животные (лисы, шакалы)

9 – домашние (кошки, собаки)

Больше всего случаев бешенства регистрировали в Подольском районе. Эпидемическая ситуация остается на контроле.





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