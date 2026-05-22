Память, традиции и сила духа: в Одессе прошёл IX Семинар памяти Любови Матюненой

В Одессе, в Боксерском клубе и клубе единоборств «Академия Бокса» состоялся ежегодный IX Семинар памяти Мастера Айкитедо Любови Матюненой, организованный Всемирной организацией Айкитедо Matyunen Dojo при поддержке Всемирной бойцовской лиги AWFL под руководством основателя и президента организации — Шихана Анатолия Матюнена.

Семинар уже стал важной традицией для представителей боевых искусств Одессы и Украины. Это не только площадка для тренировок и обмена опытом, но и дань уважения мастеру, посвятившему свою жизнь развитию Айкитедо, воспитанию учеников и укреплению философии боевых искусств.

В программе мероприятия были представлены базовая и прикладная техника Айкитедо, работа с оружием, элементы самообороны, показательные выступления и совместные практики участников. Особое внимание уделялось дисциплине, духовному развитию спортсменов и сохранению традиций додзё.

Семинар прошёл масштабно и на высоком организационном уровне, объединив представителей различных направлений единоборств. В мероприятии приняли участие тренеры и спортсмены Одесской областной федерации К-1, Одесской областной федерации кикбоксинга WTKA, а также Одесской областной федерации COMBAT-самообороны ICO.

Участники отмечали, что подобные встречи укрепляют спортивное братство, способствуют развитию молодого поколения спортсменов и помогают сохранять преемственность традиций боевых искусств. Атмосфера взаимного уважения, силы духа и стремления к совершенствованию стала главным символом нынешнего семинара.