Сила, техніка і дух: в Одесі відбулася атестація KUDO

У спортивному комплексі «Динамо» відбувся плановий атестаційний іспит спортсменів Одеської обласної федерації KUDO — важлива подія, що стала підсумком наполегливої роботи бійців і тренерів та черговим кроком у розвитку цього виду єдиноборств в регіоні.

Атестація в KUDO проводиться двічі на рік і є невід’ємною складовою підготовчого процесу. Вона дає можливість об’єктивно оцінити рівень технічної майстерності спортсменів, їхню фізичну підготовленість, дисципліну та готовність до подальшого спортивного зростання.

Під час іспиту враховувався комплекс ключових критеріїв. Зокрема, оцінювалася регулярність відвідування тренувань, що свідчить про відповідальність і системність підготовки. Важливу увагу приділяли якості виконання технічних елементів — як у статичних положеннях, так і в русі. Спортсмени також складали нормативи із загальної фізичної підготовки, демонструючи витривалість, силу та координацію. Окремим етапом стала перевірка поєдинкової підготовки, де оцінювалися тактичне мислення, технічна грамотність і здатність ефективно діяти в умовах реального бою.

Особливого значення набуває співпраця Одеської обласної федерації KUDO з Всесвітньою бійцівською лігою AWFL, що здійснюється в межах підписаного меморандуму між керівниками організацій — Валентином Федоровим та Дмитром Самохіним. Завдяки цій взаємодії спортсмени та тренери ліги отримали можливість брати участь в атестаціях і змаганнях федерації, обмінюватися досвідом і підвищувати рівень професійної майстерності. Така співпраця вже стала важливим чинником розвитку єдиноборств на Одещині.

Проведення атестаційного іспиту вкотре підтвердило високий рівень організації тренувального процесу та відданість спортсменів обраній справі. Подібні заходи не лише визначають рівень підготовки бійців, а й сприяють зміцненню спортивного духу, дисципліни та формуванню міцних традицій федерації KUDO в Одеському регіоні.