3 травня 2026 року о 18:00 в Одеськаій кірсі Святого Павла відбудеться концерт «Монолог за органом (від Баха до сучасності)» — музична подорож крізь століття органного мистецтва.

За органом виступить органістка Вероніка Струк, а ведучою вечора стане Ельвіра Паламарчук.

Програма концерту об’єднає твори видатних європейських композиторів — від геніального бароко Йоганн Себастьян Бах до яскравих зразків романтизму та модернізму.

Вечір відкриє монументальна «Прелюдія та фуга до мінор» BWV 546 Й.-С. Баха, після чого прозвучить ліричне Andante із Тріо-сонати №5 BWV 529. Слухачі також почують Органну сонату №17 Йозефа Райнбергера — масштабний цикл, що поєднує фантазійність, урочистість і поліфонічну майстерність.

Особливу атмосферу концерту створять твори Шарль Гуно та Каміль Сен-Санс, а завершить програму експресивні композиції французького композитора Жан Алан — «Сади Семіраміди» та знаменита «Літанія».

Концерт стане нагодою почути багатство звучання органу — інструмента, здатного передати і велич духовної музики, і тонкі емоційні переживання. Організатори запрошують поціновувачів класичної музики на вечір глибоких музичних роздумів, натхнення та живого звучання світових шедеврів.