Сьогодні, 14:00

Орган, що говорить з небом: Бах у виконанні П’єра Оффре

19 квітня 2026 року, у неділю о 18:00, поціновувачів високого мистецтва запрошує вечір органної музики за участю відомого французького органіста П’єр Оффре.

Концерт стане справжньою подією для шанувальників класики, адже прозвучать шедеври великого Йоганна Себастьяна Баха — композитора, чия музика і сьогодні вражає глибиною, духовністю та довершеністю.

У програмі вечора:

  1. «Органна п’єса» соль мажор, BWV 572
  2. Пастораль фа мажор, BWV 590
  3. Концерт ре мажор, BWV 1054
  4. Тріо-соната соль мажор, BWV 530
  5. Фантазія, адажіо та фуга соль мінор, BWV 542/583

Ведучою концерту виступить Ельвіра Паламарчук, яка допоможе слухачам глибше відчути та зрозуміти музику епохи бароко. Асистенткою органіста цього вечора буде Вероніка Струк.

Цей концерт стане чудовою нагодою поринути у світ величної органної музики, відчути її силу й гармонію та провести незабутній час у атмосфері справжнього мистецтва.

 




