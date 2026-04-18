Орган, що говорить з небом: Бах у виконанні П’єра Оффре

19 квітня 2026 року, у неділю о 18:00, поціновувачів високого мистецтва запрошує вечір органної музики за участю відомого французького органіста П’єр Оффре.
Концерт стане справжньою подією для шанувальників класики, адже прозвучать шедеври великого Йоганна Себастьяна Баха — композитора, чия музика і сьогодні вражає глибиною, духовністю та довершеністю.
У програмі вечора:
- «Органна п’єса» соль мажор, BWV 572
- Пастораль фа мажор, BWV 590
- Концерт ре мажор, BWV 1054
- Тріо-соната соль мажор, BWV 530
- Фантазія, адажіо та фуга соль мінор, BWV 542/583
Ведучою концерту виступить Ельвіра Паламарчук, яка допоможе слухачам глибше відчути та зрозуміти музику епохи бароко. Асистенткою органіста цього вечора буде Вероніка Струк.
Цей концерт стане чудовою нагодою поринути у світ величної органної музики, відчути її силу й гармонію та провести незабутній час у атмосфері справжнього мистецтва.