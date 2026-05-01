Грецька спадщина Одеси та сила культури під час війни: в ОНМА відкрився ХХVIII міжнародний фестиваль-конференція

В Грецькому культурному центрі відбулося урочисте відкриття ХХVIII Міжнародного фестивалю-конференції «Захід-Схід: культура і сучасність», присвяченого пам’яті видатних греків Одеси — Володимира Фемеліді та Кіріака Костанді. організатором заходу виступила кафедра теоретичної і прикладної культурології академії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

Фестиваль уже традиційно об’єднує науковців, митців, музикантів і представників дипломатичних кіл навколо теми культурного діалогу та взаємодії традицій і сучасності. Цьогоріч особливу увагу приділили грецькому культурному впливу на Одесу.

Заслужений працівник культури України, доктор мистецтвознавства, професор Олена Маркова наголосила, що грецька культура глибоко вкорінена в одеській ідентичності.

«Сьогодні будемо показувати грецьку музику. Грецьку музику, яку знають і яка для Одеси багато в чому є своєю. Те, що вважається одеським — багато в чому грецьке», — зазначила вона.

Професор також звернула увагу на мовні та культурні паралелі між Одесою і Грецією, а також на вплив грецької морської культури на формування образу міста.

Від імені адміністрації академії учасників привітала заслужений діяч мистецтв України, декан фортепіанно-теоретичного факультету, доктор мистецтвознавства, професор Лілія Шевченко.

«Сьогоднішня конференція — це не лише простір для професійного обміну думками, ідеями та досвідом, а й жива платформа для зустрічі культур, традицій і сучасних мистецьких тенденцій», — підкреслила вона.

У своєму виступі Лілія Шевченко наголосила, що в умовах війни культурний діалог та живе людське спілкування набувають особливого значення.

«Ми зібралися тут у час, коли у нашій країні триває війна. Кожного дня гинуть мирні люди… У прагненні допомогти, бути корисними, зберегти культуру і пам’ять ми знаходимо справжню внутрішню свободу», — сказала професор.

Вона також додала:

«Поки ми здатні збиратися тут разом, говорити, підтримувати один одного — ми живі, ми сильні і у нас є майбутнє».

Завідувач кафедри теоретичної та прикладної культурології, доктор мистецтвознавства, професор Алла Соколова підкреслила важливість проведення культурних подій у живому форматі, попри складні обставини сьогодення.

Особливим гостем відкриття став Генеральний консул Греції в Одесі Хрістос В. Захаропулос, який наголосив на історичній близькості українського та грецького народів.

«Ми сьогодні тут — українці та греки. І ще на багато віків ми будемо завжди поруч», — зазначив дипломат. Він також провів історичні паралелі між боротьбою Греції у минулому та сучасним спротивом України:

«Колись хотіли знищити Грецію. Це не вдалося тоді — не вдасться і зараз щодо України».

Серед музичних привітань були:

Ахіллес Алферакі — Скерцо f-moll, op. 29 № 2 Виконала: народна артистка України, професорка Віола Демидова -фортепіано.

Мікіс Теодоракіс (вірші Дімітріса Христодулу) — «Каймос» («Смуток») Солісти: солістка одеської обласної філармонії ім.Давида Ойстраха, лауреатка міжнародних конкурсів, заслужена діячка естрадного мистецтва України,

кандидатка педагогічних наук Аглая Поліхроніді — вокал; засл. артистка України, доцентка Валентина Кириченко — бузукі; нар. артистка України, професорка Віола Демидова — фортепіано.

Франческо Чiлеа. Арiя Принцеси де Буйон з опери «Адрiана Лекуврер». Солістка Одеського національного академічного театру опери та балету, доктор філософії Наталія Каданцева - вокал, Заслужений артиста України Ігорь Парада - фортепіано.

Микис Теодоракис Lux in tenebris. Доктор мистетвознавства, професор - Дарія Андросова - фортепіано. Клод Дебюссі

Відображення у воді. Концертмейстер О. Чистова – фортепіано

Приведемо лиш деякі з численних наукових доповідей які прозвучали на конференції:

Катерина Поліхроніді «Музиканти грецького походження, які жили і працювали в Україні».

Маркова О., заслужений працівник культури України, доктор мистецтвознавства, професор кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової: Неопіфагорейство в сучальних розробках музичної практики і теорії речевивості виразності музики. Соколова А., завідувач кафедри теретичної та прикладної культурології, доктор мистецтвознавства, професор Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової: Антична традиція в культурі довікторіанської Англії

Тарасенко О., заслужений діяч мистецтв України доктор мистецтвознавства, професор кафедри образотворчого мистецтва ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: Образ «Любов співчуття» у живопису Тараса Шевченка

Своїми виступами учасники конференції вшанували пам’ять видатних діячів грецького походження, чия творчість стала невід’ємною частиною культурного образу Одеси. Захід поєднав наукові доповіді, мистецькі виступи та музичні презентації, ставши символом єдності культур і незламності духовного життя міста навіть у часи випробувань.